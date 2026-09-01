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AGENDA · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine Place des Chevaliers de Malte Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

samedi 19 septembre 2026 · Place des Chevaliers de Malte · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine Place des Chevaliers de Malte Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place des Chevaliers de Malte
Adresse
Eglise Notre-Dame
Ville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Département
Manche
Tarif

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine

Place des Chevaliers de Malte Eglise Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion de l’achèvement des deux premières phases des travaux de restauration de l’église Notre-Dame de Villedieu, les visiteurs pourront rencontrer les artisans qui oeuvrent à la sauvegarde des monuments historiques tailleur de pierre, vitrailliste, couvreur…

Un atelier animé par le street artiste Seb Macko (Un Notre Monde) sera également proposé, pour créer une grande fresque participative autour des métiers d’art.   .

Place des Chevaliers de Malte Eglise Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11  mps@cnvilledieu.fr

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English : Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine

L’événement Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles

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