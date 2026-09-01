Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine Place des Chevaliers de Malte Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine

Place des Chevaliers de Malte Eglise Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de l’achèvement des deux premières phases des travaux de restauration de l’église Notre-Dame de Villedieu, les visiteurs pourront rencontrer les artisans qui oeuvrent à la sauvegarde des monuments historiques tailleur de pierre, vitrailliste, couvreur…

Un atelier animé par le street artiste Seb Macko (Un Notre Monde) sera également proposé, pour créer une grande fresque participative autour des métiers d’art. .

Place des Chevaliers de Malte Eglise Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr

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English : Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine

L’événement Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles