Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine Place des Chevaliers de Malte Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
samedi 19 septembre 2026 · Place des Chevaliers de Malte · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine
Place des Chevaliers de Malte Eglise Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de l’achèvement des deux premières phases des travaux de restauration de l’église Notre-Dame de Villedieu, les visiteurs pourront rencontrer les artisans qui oeuvrent à la sauvegarde des monuments historiques tailleur de pierre, vitrailliste, couvreur…
Un atelier animé par le street artiste Seb Macko (Un Notre Monde) sera également proposé, pour créer une grande fresque participative autour des métiers d’art. .
Place des Chevaliers de Malte Eglise Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr
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English : Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine
L’événement Journée européennes du Patrimoine > Village des métiers du patrimoine Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles
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