Journée festive à la bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot Paris

Le matin : ateliers créatifs avec les enfants

Partagez un moment ludique et créatif en famille :

10h15 – 10h45 : création de maracas (enfants de 3 à 5 ans)

11h – 11h45 : création de masques (enfants de 5 à 8 ans)

L’après-midi : lecture, musique et

danse

14h – 15h : Pages

musicales : plongez dans la bande-son des romans !

Les bibliothécaires vous liront des extraits accompagnés de musiques (jazz,

classique, rock…).

15h – 15h30

: Blind test spécial été et vacances ☀️

15h30 – 17h

: Karaoké

17h – 18h

: Let’s

Dance : la bibliothèque se transforme en dancefloor pour clôturer la journée en musique

!

Tout public à partir de 12 ans

– Entrée

gratuite sur inscription par mail ou téléphone

Goûter participatif.

Pour célébrer ensemble l’été, les vacances et le soleil, nous vous invitons à une journée spéciale le samedi 27 juin !

Le samedi 27 juin 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris



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