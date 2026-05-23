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Journée festive à la bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot Paris

Journée festive à la bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot Paris

Journée festive à la bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Drouot

Adresse : 11 rue Drouot

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Le matin : ateliers créatifs avec les enfants

Partagez un moment ludique et créatif en famille :

10h15 10h45 : création de maracas (enfants de 3 à 5 ans)

11h – 11h45 : création de masques (enfants de 5 à 8 ans)

L’après-midi : lecture, musique et
danse

14h 15h : Pages
musicales : plongez dans la bande-son des romans !
Les bibliothécaires vous liront des extraits accompagnés de musiques (jazz,
classique, rock…).

15h – 15h30
: Blind test spécial été et vacances ☀️

15h30 – 17h
: Karaoké

17h – 18h
: Let’s
Dance  : la bibliothèque se transforme en dancefloor pour clôturer la journée en musique
!

Tout public à partir de 12 ans
Entrée
gratuite sur inscription par mail ou téléphone

Goûter participatif.

Pour célébrer ensemble l’été, les vacances et le soleil, nous vous invitons à une journée spéciale le samedi 27 juin !
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris


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