Informations pratiques

Sondernach

Journée festive au parc Anne-Aymone

parc Anne-Aymone Sondernach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Préparez-vous à vivre une journée inoubliable en plein cœur de la nature ! Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, le Parc Anne Aymone vous ouvre ses portes pour une journée remplie de rires, de musique et de découvertes !

Les 50 ans du Parc Anne Aymone à Sondernach

Le dimanche 30 août, venez célébrer les 50 ans du Parc Anne Aymone à Sondernach lors d’une journée festive et conviviale, de 11h jusqu’en soirée.

Au programme animations musicales, jeux pour petits et grands, petite restauration, buvette, ainsi qu’un retour sur les souvenirs et l’histoire du parc.

L’association La P’tite Fabrique sera également de la fête avec des jeux, un café gourmand, des gâteaux et des crêpes.

Réservez dès à présent cette belle journée dans votre agenda ! Vous pouvez aussi participer à la fête en apportant un gâteau fait maison ou tout simplement en venant partager ce moment chaleureux en famille ou entre amis. .

parc Anne-Aymone Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 68 33 laptitefabriquedesondernach@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an unforgettable day in the heart of nature! Whether you’re with family, friends or on your own, Parc Anne Aymone opens its doors to you for a day filled with laughter, music and discovery!

L’événement Journée festive au parc Anne-Aymone Sondernach a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme de la vallée de Munster