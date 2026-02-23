Journée festive de l’Independante Day Ainay-le-Château
Dans le bourg Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
2026-07-04
La fanfare L’Indépendante célébrera L’Indépendante Day lors d’une journée festive course de caisses à savon, marché de producteurs, concours de pâté aux pommes de terre, repas et soirée dansante…
Dans le bourg Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 38 77 05 fanfare.ainay@outlook.fr
English :
The L?Indépendante brass band will celebrate L?Indépendante Day with a day of festivities, including a soapbox race, farmers? market, potato pie contest, dinner and dancing…
L’événement Journée festive de l’Independante Day Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-02-23 par Montluçon Tourisme