Journée festive de l’Independante Day Ainay-le-Château

Journée festive de l’Independante Day

Dans le bourg Ainay-le-Château Allier

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

2026-07-04

La fanfare L’Indépendante célébrera L’Indépendante Day lors d’une journée festive course de caisses à savon, marché de producteurs, concours de pâté aux pommes de terre, repas et soirée dansante…

Dans le bourg Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 38 77 05 fanfare.ainay@outlook.fr

English :

The L?Indépendante brass band will celebrate L?Indépendante Day with a day of festivities, including a soapbox race, farmers? market, potato pie contest, dinner and dancing…

