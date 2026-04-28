Ainay-le-Château

Village en fête

Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Village en fête à Ainay-le-Château vous propose une journée festive. Dès 10h00, découvrez une exposition de véhicules de collection. En soirée, à partir de 20h30, profitez d’un repas avec cuisse de bœuf à la broche, suivi d’un concert sous chapiteaux.

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Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 18 34 90 comitedesfetes.ainay03@hotmail.com

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English :

The Village en fête in Ainay-le-Château offers you a festive day. From 10:00 am, discover an exhibition of vintage vehicles. In the evening, from 8:30 pm, enjoy a meal with spit-roasted beef, followed by a concert under the big top.

L’événement Village en fête Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-28 par Montluçon Tourisme