Ainay-le-Château

Marché de producteurs

Lieu-dit Grandvaux Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Marché de producteurs et artisans avec dégustation et vente de produits locaux et bio. Visite de la ferme et découverte des plantes sauvages avec balade botanique guidée.

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Lieu-dit Grandvaux Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 07 07 51

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English :

Farmers’ and craftsmen’s market with tasting and sale of local and organic products. Visit the farm and discover wild plants with a guided botanical walk.

L’événement Marché de producteurs Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-22 par Montluçon Tourisme