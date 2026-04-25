Marché de producteurs Ainay-le-Château
Marché de producteurs Ainay-le-Château dimanche 10 mai 2026.
Ainay-le-Château
Marché de producteurs
Lieu-dit Grandvaux Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Marché de producteurs et artisans avec dégustation et vente de produits locaux et bio. Visite de la ferme et découverte des plantes sauvages avec balade botanique guidée.
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Lieu-dit Grandvaux Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 07 07 51
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English :
Farmers’ and craftsmen’s market with tasting and sale of local and organic products. Visit the farm and discover wild plants with a guided botanical walk.
L’événement Marché de producteurs Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-22 par Montluçon Tourisme
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