Cinéma Ceux qui comptent Place du champ de foire Ainay-le-Château
Cinéma Ceux qui comptent Place du champ de foire Ainay-le-Château mardi 12 mai 2026.
Ainay-le-Château
Cinéma Ceux qui comptent
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Film de Jean-Baptiste Léonetti avec Sandrine Kiberlain, Pierre Lottin.
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Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Jean-Baptiste Léonetti with Sandrine Kiberlain, Pierre Lottin.
L’événement Cinéma Ceux qui comptent Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-21 par Montluçon Tourisme
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