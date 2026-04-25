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Cinéma Ceux qui comptent Place du champ de foire Ainay-le-Château

Cinéma Ceux qui comptent Place du champ de foire Ainay-le-Château mardi 12 mai 2026.

Lieu : Place du champ de foire

Adresse : Foyer rural

Ville : 03360 Ainay-le-Château

Département : Allier

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 +16 ans

Ainay-le-Château

Cinéma Ceux qui comptent

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Film de Jean-Baptiste Léonetti avec Sandrine Kiberlain, Pierre Lottin.
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Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Jean-Baptiste Léonetti with Sandrine Kiberlain, Pierre Lottin.

L’événement Cinéma Ceux qui comptent Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-21 par Montluçon Tourisme

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