Cinéma Ceux qui comptent Place du champ de foire Ainay-le-Château

Ainay-le-Château

Cinéma Ceux qui comptent

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Film de Jean-Baptiste Léonetti avec Sandrine Kiberlain, Pierre Lottin.

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Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Jean-Baptiste Léonetti with Sandrine Kiberlain, Pierre Lottin.

L’événement Cinéma Ceux qui comptent Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-21 par Montluçon Tourisme