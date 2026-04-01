Lecture Gratter le ciel Place du Champ de Foire Ainay-le-Château
Lecture Gratter le ciel Place du Champ de Foire Ainay-le-Château lundi 27 avril 2026.
Ainay-le-Château
Lecture Gratter le ciel
Place du Champ de Foire Médiathèque d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:30:00
fin : 2026-04-27 11:30:00
Date(s) :
2026-04-27
S’inspirant librement du conte Jack&le haricot magique,Charlotte Lagrange imagine un enfant qui escalade les gratte-ciels pour atteindre les nuages et s’introduire dans l’appartement luxueux d’un couple d’ogres qui détient le pouvoir de modifier le monde.
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Place du Champ de Foire Médiathèque d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 97 45 mediatheque.ainay@wanadoo.fr
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English :
Drawing freely on the tale of Jack&the Beanstalk, Charlotte Lagrange imagines a child who climbs skyscrapers to reach the clouds and enter the luxurious apartment of an ogre couple who hold the power to change the world.
L’événement Lecture Gratter le ciel Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-21 par Montluçon Tourisme
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