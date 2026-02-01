JOURNEE FESTIVE

au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’Association Neste Barousse & Co vous invite à une journée pleine de rythme le samedi 21 février !

Rejoignez-les à la salle des fêtes du Boila pour une session de Zumba dynamique suivie d’une soirée disco festive sur le thème du carnaval !

Entrée gratuite

au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 89 86 48 nestebarousseco@gmail.com

English :

Association Neste Barousse & Co invites you to a day full of rhythm on Saturday, February 21!

Join them at the Boila village hall for a dynamic Zumba session followed by a festive carnival-themed disco!

Free admission

