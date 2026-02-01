JOURNEE FESTIVE au Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste
JOURNEE FESTIVE au Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste samedi 21 février 2026.
JOURNEE FESTIVE
au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
L’Association Neste Barousse & Co vous invite à une journée pleine de rythme le samedi 21 février !
Rejoignez-les à la salle des fêtes du Boila pour une session de Zumba dynamique suivie d’une soirée disco festive sur le thème du carnaval !
Entrée gratuite
.
au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 89 86 48 nestebarousseco@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Association Neste Barousse & Co invites you to a day full of rhythm on Saturday, February 21!
Join them at the Boila village hall for a dynamic Zumba session followed by a festive carnival-themed disco!
Free admission
L’événement JOURNEE FESTIVE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-02-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65