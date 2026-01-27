Journée humanitaire Les Enfants avant tout Route de Nurols Aurec-sur-Loire
Journée humanitaire Les Enfants avant tout
Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 20:00:00
L’association Les Enfants Avant Tout organise une journée humanitaire. Une journée solidaire, pleine de rire, de musique et de sport au profit de l’association Les enfants avant tout.
Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 28 62 68
The association Les Enfants Avant Tout organizes a humanitarian day. A day of solidarity, laughter, music and sport in aid of the association Les Enfants Avant Tout.
