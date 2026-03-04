Journée Internationale des Droits des Femmes – Parlons santé des femmes !, Maison de quartier des Confluences, Nantes

Journée Internationale des Droits des Femmes – Parlons santé des femmes ! Jeudi 5 mars, 14h00 Maison de quartier des Confluences Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T19:00:00+01:00

Programme

9h30 – 11h30 : Café inform’elles, venez connaître vos droits et dispositifs d’aides sur les proches aidantes afin d’alléger votre charge mentale

Ripaillon – 31 rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes

Inscription par mail nantes@cidff44.fr ou téléphone 02.40.48.13.83

10h – Séance de sport réservée aux femmes

Gymnase de Bonne Garde – 15 rue Gabriel Goudy, 44200 Nantes

> pédibus depuis la Maison de quartier des Confluences à 9h30

A la Maison de quartier des Confluences :

A partir de 14 h : Animations sur la santé des femmes

Ateliers d’expression avec l’association L’Annexe, mais aussi des jeux, une exposition et de la documentation !

14h – 15h30 : Parents et futurs parents, venez échanger sur la charge mentale et l’épuisement parental avec l’association Le Lieu Utile

Places limitées – inscription au 06 62 68 98 44

Possibilité de garde d’enfants (3 enfants max)

14h – 19h : Rencontre santé avec des sages-femmes : venez échanger ou écouter, et poser vos questions entre femmes, dans un cadre confidentiel (de 17h30 – 19h réservé pour les jeunes femmes de 13 à 21 ans )

Règles – Ménopause – Grossesse – Contraception – Dépistages – Suivi de sa santé intime

Des conseiller.e.s de l’Assurance Maladie seront également présent.e.s sur l’accès aux droits et l’accès aux soins avec une aide à la prise de rendez-vous en ligne.

Maison de quartier des Confluences 4 Place du Muguet Nantais, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire dq-sud@mairie-nantes.fr nantes@cidff44.fr

Venez à la découverte de nos stands autour de la santé des femmes, animés par des professionnel·le·s ! 8mars droits des femmes