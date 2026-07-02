Journée LEGO autour des énergies renouvelables Place de la Victoire Yssingeaux

vendredi 21 août 2026 · Place de la Victoire · Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Journée LEGO autour des énergies renouvelables

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ateliers LEGO. Imaginez la ville du futur avec un animateur Play-Well TEKnologies France. Familial dès 7 ans. Sur réservation au 04 71 65 79 25

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Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

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English :

LEGO Workshops. Imagine the city of the future with a Play-Well TEKnologies France facilitator. For families with children ages 7 and up. Reservations required at 04 71 65 79 25

L’événement Journée LEGO autour des énergies renouvelables Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire