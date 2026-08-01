Conférence sur les centrales électriques de VERSILHAC et de VENDETZ et sur le Barrage de LAVALETTE Église de VERSILHAC Yssingeaux
vendredi 21 août 2026 · Église de VERSILHAC · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Conférence sur les centrales électriques de VERSILHAC et de VENDETZ et sur le Barrage de LAVALETTE
Église de VERSILHAC VERSILHAC Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Conférence avec projection sur la construction des centrales électriques de VERSILHAC et de VENDETZ et sur le barrage de LAVALETTE
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Église de VERSILHAC VERSILHAC Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 35 80 31 gabbal@wanadoo.fr
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English :
Conference with a presentation on the construction of the VERSILHAC and VENDETZ power plants and the LAVALETTE dam
L’événement Conférence sur les centrales électriques de VERSILHAC et de VENDETZ et sur le Barrage de LAVALETTE Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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