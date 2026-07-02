Vermeer, peintre du quotidien Micro Folie / Musée Numérique Place de la Victoire Yssingeaux

mercredi 12 août 2026 · Place de la Victoire · Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Vermeer, peintre du quotidien Micro Folie / Musée Numérique

Place de la Victoire Ciné-Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir ses tableaux projetés sur l’écran du cinéma. Tout public dès 6 ans.

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Place de la Victoire Ciné-Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 20

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English :

Come see his paintings projected onto the movie screen. Suitable for all ages 6 and up.

L’événement Vermeer, peintre du quotidien Micro Folie / Musée Numérique Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire