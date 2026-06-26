Initiation à la danse country Yssingeaux
Initiation à la danse country Yssingeaux vendredi 31 juillet 2026.
Yssingeaux
Initiation à la danse country
place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Initiation et démonstration de danse country avec l’association Country d’Yssi
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place de la Victoire Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 11 14
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English :
Introduction to and demonstration of country dancing with the Yssi Country Association
L’événement Initiation à la danse country Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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