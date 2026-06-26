Initiation à la danse country Yssingeaux vendredi 31 juillet 2026.

Yssingeaux

Initiation à la danse country

place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Initiation et démonstration de danse country avec l’association Country d’Yssi

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place de la Victoire Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 11 14

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English :

Introduction to and demonstration of country dancing with the Yssi Country Association

L’événement Initiation à la danse country Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire