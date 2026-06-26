Micro-folie musée numérique et lectures D’Orsay à Pompidou balade à Paris place de la Victoire Yssingeaux mercredi 29 juillet 2026.

Yssingeaux

Micro-folie musée numérique et lectures D’Orsay à Pompidou balade à Paris

place de la Victoire Ciné Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Lectures d’extraits et projection d’œuvres évoquées dans le best-seller Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Tout public dès 6 ans.

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place de la Victoire Ciné Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 19

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English :

Readings of excerpts and screenings of works %E9voqu%E9es from Thomas Schlesser’s best-selling book Les yeux de Mona. Suitable for all ages 6 and up.

L’événement Micro-folie musée numérique et lectures D’Orsay à Pompidou balade à Paris Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire