Yssingeaux

Jeux géants et jeux de société

place Carnot Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Après-midi jeux géants et jeux de société animée par la ludothèque Cékankonjou et les trésors de Griottine. Pour enfants & adultes !

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place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 56 05

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English :

Afternoon of giant games and party games hosted by the Cékankonjou game library and Les Trésors de Griottine. For kids and adults!

L’événement Jeux géants et jeux de société Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire