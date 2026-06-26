Jeux géants et jeux de société Yssingeaux
Jeux géants et jeux de société Yssingeaux mercredi 22 juillet 2026.
Yssingeaux
Jeux géants et jeux de société
place Carnot Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Après-midi jeux géants et jeux de société animée par la ludothèque Cékankonjou et les trésors de Griottine. Pour enfants & adultes !
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place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 56 05
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English :
Afternoon of giant games and party games hosted by the Cékankonjou game library and Les Trésors de Griottine. For kids and adults!
L’événement Jeux géants et jeux de société Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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