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AGENDA · Yssingeaux

Soirée Barbecue et Accrobranche de Nuit Domaine La Rouveure Yssingeaux

samedi 25 juillet 2026 · Domaine La Rouveure · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Domaine La Rouveure
Adresse
Chemin de Rachessac
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Soirée Barbecue et Accrobranche de Nuit

Domaine La Rouveure Chemin de Rachessac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Commencez la soirée autour d’un bon repas barbecue avant de prendre de la hauteur pour une session d’accrobranche de nuit. Une expérience unique à partager en famille ou entre amis !
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Domaine La Rouveure Chemin de Rachessac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 45 52 

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English :

Start the evening with a delicious barbecue dinner before heading up for a nighttime tree-climbing adventure. A unique experience to share with family or friends!

L’événement Soirée Barbecue et Accrobranche de Nuit Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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