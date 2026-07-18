Soirée Barbecue et Accrobranche de Nuit Domaine La Rouveure Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Soirée Barbecue et Accrobranche de Nuit

Domaine La Rouveure Chemin de Rachessac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Commencez la soirée autour d’un bon repas barbecue avant de prendre de la hauteur pour une session d’accrobranche de nuit. Une expérience unique à partager en famille ou entre amis !

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Domaine La Rouveure Chemin de Rachessac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 45 52

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English :

Start the evening with a delicious barbecue dinner before heading up for a nighttime tree-climbing adventure. A unique experience to share with family or friends!

L’événement Soirée Barbecue et Accrobranche de Nuit Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire