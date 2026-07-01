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AGENDA · Yssingeaux

Défilé de mode unique et éco-responsable Yssingeaux

samedi 18 juillet 2026 · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
75 rue Z.a Fromental
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Défilé de mode unique et éco-responsable

75 rue Z.a Fromental Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

AVI Bouge ta Fripe propose un défilé de mode unique et éco-responsable. Défilé créé par Cynthia Gourbillon avec le comité Miss Beauté Auvergne Rhône Alpes.
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75 rue Z.a Fromental Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 09 26 

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English :

AVI Bouge ta Fripe presents a unique and eco-friendly fashion show. The show was created by Cynthia Gourbillon in collaboration with the Miss Beauté Auvergne-Rhône-Alpes committee.

L’événement Défilé de mode unique et éco-responsable Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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