Défilé de mode unique et éco-responsable Yssingeaux
samedi 18 juillet 2026 · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Défilé de mode unique et éco-responsable
75 rue Z.a Fromental Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
AVI Bouge ta Fripe propose un défilé de mode unique et éco-responsable. Défilé créé par Cynthia Gourbillon avec le comité Miss Beauté Auvergne Rhône Alpes.
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75 rue Z.a Fromental Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 09 26
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English :
AVI Bouge ta Fripe presents a unique and eco-friendly fashion show. The show was created by Cynthia Gourbillon in collaboration with the Miss Beauté Auvergne-Rhône-Alpes committee.
L’événement Défilé de mode unique et éco-responsable Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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