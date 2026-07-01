Informations pratiques

Yssingeaux

Défilé de mode unique et éco-responsable

75 rue Z.a Fromental Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

AVI Bouge ta Fripe propose un défilé de mode unique et éco-responsable. Défilé créé par Cynthia Gourbillon avec le comité Miss Beauté Auvergne Rhône Alpes.

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75 rue Z.a Fromental Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 09 26

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English :

AVI Bouge ta Fripe presents a unique and eco-friendly fashion show. The show was created by Cynthia Gourbillon in collaboration with the Miss Beauté Auvergne-Rhône-Alpes committee.

L’événement Défilé de mode unique et éco-responsable Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire