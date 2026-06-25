Lecture estivale place de la Victoire Yssingeaux
Lecture estivale place de la Victoire Yssingeaux vendredi 17 juillet 2026.
Yssingeaux
Lecture estivale
place de la Victoire RDV à la médiathèque Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Balade (moins de 20 minutes), vers un lieu agréable et ombragé, pour une lecture. Durée 1h. Familial / enfants de 4 à 8 ans. Départ de la médiathèque.
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place de la Victoire RDV à la médiathèque Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25
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English :
A short walk (less than 20 minutes) to a pleasant, shaded spot for some reading. Duration: 1 hour. Suitable for families with children ages 4–8. Starts at the library.
L’événement Lecture estivale Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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