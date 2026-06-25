Lecture estivale place de la Victoire Yssingeaux

Yssingeaux

Lecture estivale

place de la Victoire RDV à la médiathèque Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Balade (moins de 20 minutes), vers un lieu agréable et ombragé, pour une lecture. Durée 1h. Familial / enfants de 4 à 8 ans. Départ de la médiathèque.

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place de la Victoire RDV à la médiathèque Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

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English :

A short walk (less than 20 minutes) to a pleasant, shaded spot for some reading. Duration: 1 hour. Suitable for families with children ages 4–8. Starts at the library.

L’événement Lecture estivale Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire