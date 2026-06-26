Concours de chevaux de trait modèle et allure Yssingeaux samedi 1 août 2026.

Yssingeaux

Concours de chevaux de trait modèle et allure

parking de l’antreuil Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 15:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Concours de chevaux de trait modèle et allure, organisé par le syndicat des éleveurs de chevaux de traits en Haute-Loire SDEC43. Buvette tenue sur place par la Croix-Rouge.

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parking de l’antreuil Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 30 88

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English :

Draft horse show featuring conformation and gait competitions, organized by the Haute-Loire Draft Horse Breeders’ Association (SDEC43). Refreshments will be available on site, provided by the Red Cross.

L’événement Concours de chevaux de trait modèle et allure Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire