Concours de chevaux de trait modèle et allure Yssingeaux
Concours de chevaux de trait modèle et allure Yssingeaux samedi 1 août 2026.
Yssingeaux
Concours de chevaux de trait modèle et allure
parking de l’antreuil Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 15:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Concours de chevaux de trait modèle et allure, organisé par le syndicat des éleveurs de chevaux de traits en Haute-Loire SDEC43. Buvette tenue sur place par la Croix-Rouge.
.
parking de l’antreuil Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 30 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Draft horse show featuring conformation and gait competitions, organized by the Haute-Loire Draft Horse Breeders’ Association (SDEC43). Refreshments will be available on site, provided by the Red Cross.
L’événement Concours de chevaux de trait modèle et allure Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)
- Voyage au coeur de la ruche Yssingeaux 1 juillet 2026
- Festival SUCS EN SCÈNE 10ème édition Yssingeaux 3 juillet 2026
- Journée ukulélé Les Ateliers Yssingeaux 4 juillet 2026
- Circuit training duo Parents ado Grande Salle du Foyer rural à Yssingeaux Yssingeaux 4 juillet 2026
- 4ème open d’échecs d’Yssingeaux Foyer Rural Yssingeaux 5 juillet 2026