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Fête de Veyrac veyrac Yssingeaux

Fête de Veyrac veyrac Yssingeaux samedi 1 août 2026.

Lieu
veyrac
Adresse
Plateforme de Veyrac
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Yssingeaux

Fête de Veyrac

veyrac Plateforme de Veyrac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Pétanque, soupe aux choux dès 18h30 (tarif 12€) et bal gratuit
  .

veyrac Plateforme de Veyrac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 08 16 43  andre.chambon0930@orange.fr

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English :

Pétanque, cabbage soup starting at 6:30 p.m. (price: 12?) and free dance

L’événement Fête de Veyrac Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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