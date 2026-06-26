Fête de Veyrac veyrac Yssingeaux

Yssingeaux

Fête de Veyrac

veyrac Plateforme de Veyrac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Pétanque, soupe aux choux dès 18h30 (tarif 12€) et bal gratuit

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veyrac Plateforme de Veyrac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 08 16 43 andre.chambon0930@orange.fr

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English :

Pétanque, cabbage soup starting at 6:30 p.m. (price: 12?) and free dance

L’événement Fête de Veyrac Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire