Micro-folie jeux vidéos et casques VR place de la Victoire Yssingeaux vendredi 31 juillet 2026.

Yssingeaux

Micro-folie jeux vidéos et casques VR

place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-26

Le ciné-Grenette se transforme en salle de jeux géante avec casques de réalité virtuelle et jeux sur grand écran. Tout public dès 8 ans. réservation mediationculturelle@yssingeaux.fr

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place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 19

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English :

The Ciné-Grenette is transforming into a giant game room with virtual reality headsets and games on the big screen. Open to everyone ages 8 and up. Reservations: mediationculturelle@yssingeaux.fr

L’événement Micro-folie jeux vidéos et casques VR Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire