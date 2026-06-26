Contes à tous vents avec Fred Lavial avenue Georges Clemenceau Yssingeaux

Yssingeaux

Contes à tous vents avec Fred Lavial

avenue Georges Clemenceau Parc du château Michel Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Avec Fred Lavial, au coeur d’un écrin de verdure, laissez vagabonder votre esprit au rythme des contes. Spectacle familial dès 4 ans. Durée 1h. Réservations au 04 71 65 79 25

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avenue Georges Clemenceau Parc du château Michel Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

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English :

Join Fred Lavial in the heart of a lush green setting and let your mind wander to the rhythm of the stories. A family show for ages 4 and up. Running time: 1 hour. Reservations: 04 71 65 79 25

L’événement Contes à tous vents avec Fred Lavial Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire