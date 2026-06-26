Yssingeaux

Spasis Choros danse contemporaine et breakdance

place Marechal Foch Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Les artistes jouent avec la place, son architecture et son histoire spectacle de danse contemporaine et breakdance par la Compagnie Kolumno.

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place Marechal Foch Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30 mairie@yssingeaux.fr

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English :

The artists play with the venue, its architecture, and its history—a contemporary dance and breakdance performance by the Kolumno Company.

L’événement Spasis Choros danse contemporaine et breakdance Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire