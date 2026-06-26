UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spasis Choros danse contemporaine et breakdance Yssingeaux

Spasis Choros danse contemporaine et breakdance Yssingeaux vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
place Marechal Foch
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Yssingeaux

Spasis Choros danse contemporaine et breakdance

place Marechal Foch Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Les artistes jouent avec la place, son architecture et son histoire spectacle de danse contemporaine et breakdance par la Compagnie Kolumno.
  .

place Marechal Foch Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30  mairie@yssingeaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The artists play with the venue, its architecture, and its history—a contemporary dance and breakdance performance by the Kolumno Company.

L’événement Spasis Choros danse contemporaine et breakdance Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)