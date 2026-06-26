Spasis Choros danse contemporaine et breakdance Yssingeaux
Spasis Choros danse contemporaine et breakdance Yssingeaux vendredi 17 juillet 2026.
Yssingeaux
Spasis Choros danse contemporaine et breakdance
place Marechal Foch Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Les artistes jouent avec la place, son architecture et son histoire spectacle de danse contemporaine et breakdance par la Compagnie Kolumno.
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place Marechal Foch Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30 mairie@yssingeaux.fr
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English :
The artists play with the venue, its architecture, and its history—a contemporary dance and breakdance performance by the Kolumno Company.
L’événement Spasis Choros danse contemporaine et breakdance Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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