Yssingeaux

Concours de pétanque

26 avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concours de pétanque au profit de l’association des donneurs de sang bénévoles d’Yssingeaux. Inscription des doublettes formées 12€, à partir de 18h30. Début des parties à 19h30.

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26 avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 75 10 adm.escy@orange.fr

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English :

Pétanque tournament to benefit the Yssingeaux Association of Volunteer Blood Donors. Registration for pre-formed pairs: 12?, starting at 6:30 p.m. Matches begin at 7:30 p.m.

L’événement Concours de pétanque Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire