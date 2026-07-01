Concert Compa Galera Versilhac Yssingeaux
vendredi 17 juillet 2026 · Versilhac · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Concert Compa Galera
Versilhac Musée de Versilhac Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Laissez-vous emporter par les rythmes ensoleillés de l’Amérique latine lors d’une soirée musicale pleine de chaleur et de convivialité !
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Versilhac Musée de Versilhac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 33 44 65
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English :
Let yourself be swept away by the sunny rhythms of Latin America during a musical evening full of warmth and camaraderie!
L’événement Concert Compa Galera Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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