Concert Compa Galera Versilhac Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Concert Compa Galera

Versilhac Musée de Versilhac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Laissez-vous emporter par les rythmes ensoleillés de l’Amérique latine lors d’une soirée musicale pleine de chaleur et de convivialité !

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Versilhac Musée de Versilhac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 33 44 65

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English :

Let yourself be swept away by the sunny rhythms of Latin America during a musical evening full of warmth and camaraderie!

L’événement Concert Compa Galera Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire