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AGENDA · Yssingeaux

Concert Compa Galera Versilhac Yssingeaux

vendredi 17 juillet 2026 · Versilhac · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Versilhac
Adresse
Musée de Versilhac
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Concert Compa Galera

Versilhac Musée de Versilhac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Laissez-vous emporter par les rythmes ensoleillés de l’Amérique latine lors d’une soirée musicale pleine de chaleur et de convivialité !
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Versilhac Musée de Versilhac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 33 44 65 

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English :

Let yourself be swept away by the sunny rhythms of Latin America during a musical evening full of warmth and camaraderie!

L’événement Concert Compa Galera Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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