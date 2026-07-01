UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Yssingeaux

Après-midi Jeux de société Centre Aquatique L’O’ des Sucs Yssingeaux

mardi 21 juillet 2026 · Centre Aquatique L'O' des Sucs · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Centre Aquatique L'O' des Sucs
Adresse
405 impasse du complexe sportif
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Après-midi Jeux de société

Centre Aquatique L’O’ des Sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Après-midi Jeux de société.
  .

Centre Aquatique L’O’ des Sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon: Board games.

L’événement Après-midi Jeux de société Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)