Après-midi Jeux de société Centre Aquatique L’O’ des Sucs Yssingeaux
mardi 21 juillet 2026 · Centre Aquatique L'O' des Sucs · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Après-midi Jeux de société
Centre Aquatique L’O’ des Sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Après-midi Jeux de société.
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Centre Aquatique L’O’ des Sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24
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English :
Afternoon: Board games.
L’événement Après-midi Jeux de société Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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