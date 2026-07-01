Après-midi Jeux de société Centre Aquatique L’O’ des Sucs Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Après-midi Jeux de société

Centre Aquatique L’O’ des Sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Après-midi Jeux de société.

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Centre Aquatique L’O’ des Sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24

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English :

Afternoon: Board games.

L’événement Après-midi Jeux de société Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire