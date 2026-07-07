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AGENDA · Yssingeaux

ARENA GONFLABLE Jeu Yugigassan Yssingeaux

mercredi 12 août 2026 · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de la Victoire
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

ARENA GONFLABLE Jeu Yugigassan

Place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

En équipe, bataille de balle en mousse pour s’emparer du drapeau adverse. Tout public dès 6 ans.
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Place de la Victoire Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

A team-based foam ball battle to capture the opposing team’s flag. Suitable for everyone ages 6 and up.

L’événement ARENA GONFLABLE Jeu Yugigassan Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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