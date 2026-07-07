Informations pratiques

Yssingeaux

ARENA GONFLABLE Jeu Yugigassan

Place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

En équipe, bataille de balle en mousse pour s’emparer du drapeau adverse. Tout public dès 6 ans.

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Place de la Victoire Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A team-based foam ball battle to capture the opposing team’s flag. Suitable for everyone ages 6 and up.

L’événement ARENA GONFLABLE Jeu Yugigassan Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire