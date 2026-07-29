Atelier de Communication Non Violente Module 1 B&B Bio et écolo du Besset Yssingeaux

lundi 17 août 2026 · B&B Bio et écolo du Besset · Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Atelier de Communication Non Violente Module 1

B&B Bio et écolo du Besset 945, rue le Besset Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-17

Atelier animé par Claire LAGABRIELLE (formatrice CNV certifiée). Repas partagés.

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B&B Bio et écolo du Besset 945, rue le Besset Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 85 75 95

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English :

Workshop led by Claire LAGABRIELLE (certified NVC trainer). Shared meals.

L’événement Atelier de Communication Non Violente Module 1 Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire