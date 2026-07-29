Atelier de Communication Non Violente Module 1 B&B Bio et écolo du Besset Yssingeaux
lundi 17 août 2026 · B&B Bio et écolo du Besset · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Atelier de Communication Non Violente Module 1
B&B Bio et écolo du Besset 945, rue le Besset Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 200 – 200 – 200 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-17
Atelier animé par Claire LAGABRIELLE (formatrice CNV certifiée). Repas partagés.
.
B&B Bio et écolo du Besset 945, rue le Besset Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 85 75 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop led by Claire LAGABRIELLE (certified NVC trainer). Shared meals.
L’événement Atelier de Communication Non Violente Module 1 Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)
- Micro-folie musée numérique et lectures D’Orsay à Pompidou balade à Paris place de la Victoire Yssingeaux 29 juillet 2026
- Micro-folie jeux vidéos et casques VR place de la Victoire Yssingeaux 31 juillet 2026
- Initiation à la danse country Yssingeaux 31 juillet 2026
- Concours de pétanque Yssingeaux 31 juillet 2026
- Concours de chevaux de trait modèle et allure Yssingeaux 1 août 2026