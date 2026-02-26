Soupe aux choux Versilhac Yssingeaux

Yssingeaux

Soupe aux choux

Versilhac Parc du Musée de Versilhac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez nombreux à la soirée soupe aux choux organisée par Les Amis de Versilhac partage et bonne humeur au rendez-vous !

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Versilhac Parc du Musée de Versilhac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 33 44 65

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English :

Come one, come all to the cabbage soup evening organized by Les Amis de Versilhac: share and enjoy!

L’événement Soupe aux choux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire