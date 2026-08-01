Concert POP-JAZZY / Edly et Line Idir L’Arrière-Cour de FM43 ; tiers lieu médiatique de Haute-Loire Yssingeaux

jeudi 27 août 2026 · L'Arrière-Cour de FM43 ; tiers lieu médiatique de Haute-Loire · Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Concert POP-JAZZY / Edly et Line Idir

L’Arrière-Cour de FM43 ; tiers lieu médiatique de Haute-Loire 11 rue Saint-Antoine Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Pour lancer cette nouvelle saison, L’Instant Live quitte le studio et s’installe en direct et en public dans L’Arrière-Cour, le tout nouveau tiers-lieu intimiste de FM43.

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L’Arrière-Cour de FM43 ; tiers lieu médiatique de Haute-Loire 11 rue Saint-Antoine Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 73 01 75 contact@linstant-live.com

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English :

To kick off this new season, L’Instant Live is leaving the studio and moving to L’Arri%E8re-Cour, FM43’s brand-new, intimate third place, for a live broadcast in front of a live audience.

L’événement Concert POP-JAZZY / Edly et Line Idir Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire