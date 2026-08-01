Concert POP-JAZZY / Edly et Line Idir L’Arrière-Cour de FM43 ; tiers lieu médiatique de Haute-Loire Yssingeaux
jeudi 27 août 2026 · L'Arrière-Cour de FM43 ; tiers lieu médiatique de Haute-Loire · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Concert POP-JAZZY / Edly et Line Idir
L’Arrière-Cour de FM43 ; tiers lieu médiatique de Haute-Loire 11 rue Saint-Antoine Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Pour lancer cette nouvelle saison, L’Instant Live quitte le studio et s’installe en direct et en public dans L’Arrière-Cour, le tout nouveau tiers-lieu intimiste de FM43.
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L’Arrière-Cour de FM43 ; tiers lieu médiatique de Haute-Loire 11 rue Saint-Antoine Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 73 01 75 contact@linstant-live.com
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English :
To kick off this new season, L’Instant Live is leaving the studio and moving to L’Arri%E8re-Cour, FM43’s brand-new, intimate third place, for a live broadcast in front of a live audience.
L’événement Concert POP-JAZZY / Edly et Line Idir Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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