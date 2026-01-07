Informations pratiques

Plounéour-Ménez

Journée les plantes de la peau

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 13:30:00

fin : 2026-11-07 17:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Les plantes ayant une action bénéfique sur la peau, les connaître et savoir les utiliser.

Réalisation d’un baume et d’un onguent. .

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 96 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée les plantes de la peau Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX