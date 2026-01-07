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AGENDA · Plounéour-Ménez

Journée les plantes de la peau Plounéour-Ménez

samedi 7 novembre 2026 · Plounéour-Ménez

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
1 Rue Jules Ferry
Ville
29410 Plounéour-Ménez
Département
Finistère
Tarif

Plounéour-Ménez

Journée les plantes de la peau

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 13:30:00
fin : 2026-11-07 17:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Les plantes ayant une action bénéfique sur la peau, les connaître et savoir les utiliser.
Réalisation d’un baume et d’un onguent.   .

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 96 91 

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English :

L’événement Journée les plantes de la peau Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX

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