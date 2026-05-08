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Journée lien armée-nation Place Gustave Courbet Ornans

Journée lien armée-nation Place Gustave Courbet Ornans vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Place Gustave Courbet

Adresse : Place Courbet

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ornans

Journée lien armée-nation

Place Gustave Courbet Place Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Lors de la journée de commémoration de la victoire de 1945, la 6e compagnie de contre-minage du 13e Régiment du Génie, binômée avec la commune d’Ornans, exposera ses véhicules militaires et répondra aux questions des Ornanais.   .

Place Gustave Courbet Place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   accueil@ornans.fr

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English : Journée lien armée-nation

L’événement Journée lien armée-nation Ornans a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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