Journée médiévale Atelier frappe de monnaie Château de Jaulny Jaulny

Jaulny

Journée médiévale Atelier frappe de monnaie

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 juillet 2026 Journée médiévale des enfants frappe de monnaie

Offrez à vos enfants une vraie parenthèse ludique, immersive et dépaysante pour vivre une journée comme au Moyen Âge dans le cadre exceptionnel du Château de Jaulny.

Au fil de la journée, les enfants partiront à la découverte du château à travers une visite costumée, participeront à un jeu de piste et s’initieront à l’univers passionnant de la monnaie au Moyen Âge. Grâce à un atelier vivant et interactif, ils découvriront comment on échangeait autrefois, comment les monnaies étaient fabriquées et pourront expérimenter eux-mêmes la frappe de monnaie à la manière des anciens ateliers monétaires.

Pour les enfants, ce temps spécifique leur permettra de frapper sur argile des modèles inspirés du denier de Metz et du denier à la rose d’Haguenau.

Au programme

10h-16h Journée médiévale avec visite du château depuis les remparts, jeu de piste, 3h d’atelier de frappe de monnaie.

Pique-nique tiré du sac

Âge conseillé de 6 à 13 ans

Renseignements / réservations Lilian Gérard au 06 24 51 81 77 ou à lilian.gerard@sfr.frEnfants

25 .

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

Wednesday, July 15, 2026? Medieval Children’s Day: Coin Minting

Treat your children to a truly fun, immersive, and exotic escape—a day just like in the Middle Ages—in the exceptional setting of Jaulny Castle.

Throughout the day, the children will explore the castle on a costumed tour, take part in a scavenger hunt, and learn about the fascinating world of medieval currency. Through a lively and interactive workshop, they’ll learn how people used to trade, how coins were made, and will have the chance to try their hand at minting coins in the styleof the old mint workshops.

For children, this special activity will allow them to stamp clay models inspired by the Metz denier and the Haguenau “rose denier.”

On the program:

10 a.m.–4 p.m. Medieval Day with a tour of the castle from the ramparts, a scavenger hunt, and a 3-hour coin-striking workshop.

Bring your own picnic lunch

Recommended age: 6 to 13 years old

Information / Reservations: Lilian Gérard at 06 24 51 81 77 or lilian.gerard@sfr.fr

L’événement Journée médiévale Atelier frappe de monnaie Jaulny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PONT A MOUSSON