Journée mensuelle du livre ancien et moderne Aix-en-Provence
Journée mensuelle du livre ancien et moderne Aix-en-Provence dimanche 3 mai 2026.
Aix-en-Provence
Journée mensuelle du livre ancien et moderne
Dimanche 3 mai 2026 de 9h à 18h. Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Journée mensuelle du livre ancien et moderne, organisée par l’Association des libraires ambulants. sur la Place de l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence.
Cette journée rassemble une quinzaine de libraires professionnels proposant des livres et documents variés bibliophilie, ouvrages documentaires dans tous les domaines, littérature, sciences , sciences humaines, régionalisme, BD, cinéma… .
Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 24 97 82 a.althee@wanadoo.fr
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English :
Monthly day of ancient and modern books, organized by the Association des libraires ambulants. on the Place de l’Hôtel de Ville in Aix-en-Provence.
L’événement Journée mensuelle du livre ancien et moderne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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