Journée mode avion activé Bis’pro Pau

Informations pratiques

Pau

Journée mode avion activé

Bis’pro 4T Rue du Soust Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Une journée sans écran pour retrouver, partager, rencontrer et expérimenter !

Des ateliers seuls ou en famille ! .

Bis’pro 4T Rue du Soust Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 00 72 98 gaetan.hercourt@gmail.com

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English : Journée mode avion activé

L’événement Journée mode avion activé Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau