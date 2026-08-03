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Journée mode avion activé Bis’pro Pau

dimanche 23 août 2026 · Bis'pro · Pau

Journée mode avion activé Bis’pro Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Bis'pro
Adresse
4T Rue du Soust
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Pau

Journée mode avion activé

Bis’pro 4T Rue du Soust Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Une journée sans écran pour retrouver, partager, rencontrer et expérimenter !
Des ateliers seuls ou en famille !   .

Bis’pro 4T Rue du Soust Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 00 72 98  gaetan.hercourt@gmail.com

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English : Journée mode avion activé

L’événement Journée mode avion activé Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau

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