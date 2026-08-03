AGENDA · Pau
Journée mode avion activé Bis’pro Pau
dimanche 23 août 2026 · Bis'pro · Pau
Informations pratiques
Pau
Journée mode avion activé
Bis’pro 4T Rue du Soust Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Une journée sans écran pour retrouver, partager, rencontrer et expérimenter !
Des ateliers seuls ou en famille ! .
Bis’pro 4T Rue du Soust Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 00 72 98 gaetan.hercourt@gmail.com
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English : Journée mode avion activé
L’événement Journée mode avion activé Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
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