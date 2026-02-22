Journée mondiale de la marionnette Charleville-Mézières

Journée mondiale de la marionnette

Du 18 au 26 mars 2026, Charleville-Mézières célèbre la Journée mondiale de la marionnette avec l’Union internationale de la marionnette.L’Unima, organisation internationale partenaire de l’Unesco présente dans 90 pays, organise cette semaine de festivités dans de nombreux lieux de la ville et sur le territoire ardennais autour du 21 mars.Point d’orgue de l’événement : la rencontre avec le maître marionnettiste malien Yaya Coulibaly, gardien d’une collection de 25 000 marionnettes et ambassadeur de la tradition bamanan. Démonstrations, conférences et projections permettront de découvrir cet art millénaire africain.

English :

From March 18 to 26, 2026, Charleville-Mézières celebrates World Puppet Day with the Union internationale de la marionnette.Unima, an international partner organization of Unesco present in 90 countries, organizes this week of festivities in numerous venues in the city and throughout the Ardennes around March 21.The highlight of the event: a meeting with Malian master puppeteer Yaya Coulibaly, keeper of a collection of 25,000 puppets and ambassador of the Bamanan tradition. Demonstrations, lectures and screenings will provide an opportunity to discover this age-old African art form.

