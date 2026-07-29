Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer Salle des fêtes Cabourg
mardi 22 septembre 2026 · Salle des fêtes · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 13:00:00
fin : 2026-09-22 17:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Cette journée d’information et de sensibilisation est consacrée à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées. À cette occasion, les différents partenaires du territoire présenteront les actions et les dispositifs d’accompagnement proposés aux personnes touchées par la maladie.
Cette journée d’information et de sensibilisation est consacrée à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées.
À cette occasion, les différents partenaires du territoire présenteront les actions et les dispositifs d’accompagnement proposés aux personnes touchées par la maladie ainsi qu’à leurs proches. Tout au long de la journée, plusieurs ateliers autour du bien-être et du prendre soin de soi viendront rythmer l’événement activités physiques adaptées, socio-esthétique, jeux de société, activités manuelles et bien d’autres moments d’échange.
Les mots clés de cette journée information, écoute et convivialité. Le tout favorisant les rencontres et le partage autour d’un enjeu de santé majeur. .
Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
This information and awareness-raising day is dedicated to Alzheimer’s disease and related conditions. On this occasion, various local partners will present the initiatives and support schemes available to those affected by the disease.
L’événement Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer Cabourg a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cabourg
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