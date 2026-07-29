Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer Salle des fêtes Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 13:00:00

fin : 2026-09-22 17:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Cette journée d’information et de sensibilisation est consacrée à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées. À cette occasion, les différents partenaires du territoire présenteront les actions et les dispositifs d’accompagnement proposés aux personnes touchées par la maladie.

Cette journée d’information et de sensibilisation est consacrée à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées.

À cette occasion, les différents partenaires du territoire présenteront les actions et les dispositifs d’accompagnement proposés aux personnes touchées par la maladie ainsi qu’à leurs proches. Tout au long de la journée, plusieurs ateliers autour du bien-être et du prendre soin de soi viendront rythmer l’événement activités physiques adaptées, socio-esthétique, jeux de société, activités manuelles et bien d’autres moments d’échange.

Les mots clés de cette journée information, écoute et convivialité. Le tout favorisant les rencontres et le partage autour d’un enjeu de santé majeur. .

Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

This information and awareness-raising day is dedicated to Alzheimer’s disease and related conditions. On this occasion, various local partners will present the initiatives and support schemes available to those affected by the disease.

L’événement Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer Cabourg a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cabourg