Journée mondiale de l’eau au château de Sainte-Suzanne Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes

Journée mondiale de l’eau au château de Sainte-Suzanne

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

22 mars 2026, 10:00-18:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Ateliers et parcours ludiques pour sensibiliser à une gestion durable de l’eau.

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, célébrée le dimanche 22 mars 2026, le Département de la Mayenne organise un ensemble d’animations destinées à sensibiliser le public à la préservation de la ressource en eau.

Au programme de la journée animations et ateliers interactifs (décor de grotte, vidéo-protection sur les inondations…). Pour l’occasion, le château de Sainte-Suzanne a imaginé un double parcours découverte à destination des familles (en autonomie) un rallye-nature sur les chemins autour de la forteresse et un jeu de piste thématique dans l’exposition permanente du CIAP. .

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

English :

Workshops and fun trails to raise awareness of sustainable water management.

