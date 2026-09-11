Informations pratiques

Chartres

Journée Mondiale des Premiers Secours 2026

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Cette journée s’adresse à tout le monde, sans distinction, jeune ou adulte, déjà formé aux premiers secours ou totalement débutant. L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’apprendre gratuitement les gestes qui sauvent et d’acquérir les bons réflexes face aux situations d’urgence.

La formation aux gestes qui sauvent est d’une durée de 2 heures. À l’issue de celle-ci, une attestation de formation sera remise en main propre aux participants le jour même. Sur inscription. Tout au long de la journée, des démonstrations de prise en charge de victimes par nos équipes de secouristes seront également proposées afin de permettre au public de découvrir concrètement les différentes étapes d’une intervention et le rôle des secouristes sur le terrain. Cette journée sera également l’occasion de découvrir les différentes actions de la Croix-Rouge française et les missions réalisées localement / échanger avec nos bénévoles et obtenir des informations sur les différentes possibilités pour devenir bénévole / découvrir notre matériel et nos différents lots de secours. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

This event is open to everyone, without exception—whether young or old, already trained in first aid or a complete beginner. The goal is to enable as many people as possible to learn life-saving techniques for free and to develop the right reflexes when faced with emergency situations.

L’événement Journée Mondiale des Premiers Secours 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES