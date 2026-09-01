Journée mondiale du ramassage des déchets Legé
samedi 19 septembre 2026 · Legé
Informations pratiques
Legé
Journée mondiale du ramassage des déchets
7 Rue de la Charrie Legé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journée mondiale du ramassage des déchets
A l’occasion du World Clean Up Day, le groupe action citoyenne de Legé organise une journée ramassage de déchets. L’objectif ? Nettoyer les abords des points de tri et des points relais de certains villages de Legé.
Café d’accueil à 9h et verre de l’amitié à la fin de la matinée. .
7 Rue de la Charrie Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 26 35 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
World Cleanup Day
L’événement Journée mondiale du ramassage des déchets Legé a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Sud Retz Atlantique
À voir aussi à Legé (Loire-Atlantique)
- VIDE GRENIER Legé 12 septembre 2026
- Visite guidée de la chapelle Notre Dame de Bon Secours, Château du Retail, Legé, Legé 19 septembre 2026
- Visite guidée de la cour d’honneur, Château du Retail, Legé, Legé 19 septembre 2026
- JEP 2026 BOURGS ET DEMEURES REMARQUABLES Legé 19 septembre 2026
- RANDONNEE PEDESTRE Legé 20 septembre 2026