Informations pratiques

Legé

Journée mondiale du ramassage des déchets

7 Rue de la Charrie Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journée mondiale du ramassage des déchets

A l’occasion du World Clean Up Day, le groupe action citoyenne de Legé organise une journée ramassage de déchets. L’objectif ? Nettoyer les abords des points de tri et des points relais de certains villages de Legé.

Café d’accueil à 9h et verre de l’amitié à la fin de la matinée. .

7 Rue de la Charrie Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 26 35 00

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English :

World Cleanup Day

L’événement Journée mondiale du ramassage des déchets Legé a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Sud Retz Atlantique