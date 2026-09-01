AGENDA · Legé
RANDONNEE PEDESTRE Legé
dimanche 20 septembre 2026 · Legé
Informations pratiques
Legé
RANDONNEE PEDESTRE
Le Moulin Guérin Legé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journées du patrimoine Randonnée pédestre avec les Amis de Legé
Parcours de 7km, sur le thème Le petit train de Nantes à Legé .
Gilet jaune obligatoire. .
Le Moulin Guérin Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 12 60 09 amisdelege44@gmail.com
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English :
Heritage Days? Hike with the Friends of Legé
L’événement RANDONNEE PEDESTRE Legé a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Sud Retz Atlantique
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