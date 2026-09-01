Informations pratiques

Legé

RANDONNEE PEDESTRE

Le Moulin Guérin Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journées du patrimoine Randonnée pédestre avec les Amis de Legé

Parcours de 7km, sur le thème Le petit train de Nantes à Legé .

Gilet jaune obligatoire. .

Le Moulin Guérin Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 12 60 09 amisdelege44@gmail.com

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English :

Heritage Days? Hike with the Friends of Legé

L’événement RANDONNEE PEDESTRE Legé a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Sud Retz Atlantique