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AGENDA · Legé

RANDONNEE PEDESTRE Legé

dimanche 20 septembre 2026 · Legé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Le Moulin Guérin
Ville
44650 Legé
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Legé

RANDONNEE PEDESTRE

Le Moulin Guérin Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Journées du patrimoine Randonnée pédestre avec les Amis de Legé
Parcours de 7km, sur le thème Le petit train de Nantes à Legé .
Gilet jaune obligatoire.   .

Le Moulin Guérin Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 12 60 09  amisdelege44@gmail.com

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English :

Heritage Days? Hike with the Friends of Legé

L’événement RANDONNEE PEDESTRE Legé a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Sud Retz Atlantique

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