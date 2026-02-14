Journée multi-jeux, Espace Jacques Brel, Saint-Médard-en-Jalles

Journée multi-jeux Samedi 14 mars, 14h00 Espace Jacques Brel Gironde

3€ par personne à votre arrivée (un petit coup de tampon sur le dos de votre main) et quelques pièces de plus pour une part de gâteau ou un café.

Jouons pour les Restos du coeur ! Salle Jacques Brel, un bel espace paré de toutes sortes de jeux et de jouets : jeux d’éveil et de motricité, jeux d’assemblage, jeux d’imitation, jeux de règles (petits et gros joueurs) et des grands jeux en bois !

Vous devez régler 3€ par personne à votre arrivée (un petit coup de tampon sur le dos de votre main). Vous jouez le temps que vous voulez entre 14h et 22h. Des bénévoles vous feront découvrir les jeux qui vous intéressent. Il y a aussi de quoi grignoter et se désaltérer pour quelques pièces de plus dans la boîte à don.

