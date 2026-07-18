Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Journée nationale de comptage des pêcheurs à pied

Boulevard de l’océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Participez à un grand comptage citoyen sur le littoral !

Une marée exceptionnelle est annoncée le vendredi 14 août… une occasion idéale pour agir ensemble ! Comme chaque année, le CPIE Loire Océane se mobilise dans le cadre du Comptage collectif national des pêcheur·ses à pied de loisir, coordonné par le Réseau Littorea.

Votre contribution permettra de mieux comprendre et suivre la fréquentation de la pêche à pied de loisir, afin d’évaluer son impact sur les ressources naturelles selon les secteurs. Un geste concret pour préserver notre littoral !

Une mission simple et accessible à tous

Une petite portion de côte vous est attribuée

Le jour J, vous comptez les pêcheur·ses présent·es

30 minutes suffisent pour 1 site

Aucune expertise requise juste savoir compter et être observateur·rice .

Boulevard de l’océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 salome.berthelot@cpie-loireoceane.com

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English :

L’événement Journée nationale de comptage des pêcheurs à pied La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44