Journée nationale de comptage des pêcheurs à pied La Baule-Escoublac
vendredi 14 août 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Journée nationale de comptage des pêcheurs à pied
Boulevard de l’océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Participez à un grand comptage citoyen sur le littoral !
Une marée exceptionnelle est annoncée le vendredi 14 août… une occasion idéale pour agir ensemble ! Comme chaque année, le CPIE Loire Océane se mobilise dans le cadre du Comptage collectif national des pêcheur·ses à pied de loisir, coordonné par le Réseau Littorea.
Votre contribution permettra de mieux comprendre et suivre la fréquentation de la pêche à pied de loisir, afin d’évaluer son impact sur les ressources naturelles selon les secteurs. Un geste concret pour préserver notre littoral !
Une mission simple et accessible à tous
Une petite portion de côte vous est attribuée
Le jour J, vous comptez les pêcheur·ses présent·es
30 minutes suffisent pour 1 site
Aucune expertise requise juste savoir compter et être observateur·rice .
Boulevard de l’océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 salome.berthelot@cpie-loireoceane.com
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English :
L’événement Journée nationale de comptage des pêcheurs à pied La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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