Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe CHU de Rennes Rennes lundi 22 juin 2026.

Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe CHU de Rennes Rennes Lundi 22 juin, 16h45 Ille-et-Vilaine

sur inscription avant le 18 juin

Rencontres et échanges – La Ville de Rennes, l’Université de Rennes, l’EHESP, le CHU de Rennes et son pôle de formation des professionnels de santé deviennent ambassadeurs du don d’organes.

Programme

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### De 16h45 à 17h20

Accueil des participants et des cyclistes du Tour des Greffés de l’association Amigo autour de la stèle d’hommage aux donneurs et prises de parole des représentants des associations de greffés, de la Coordination hospitalière de prélèvement d’organes et de tissus du CHU, avant le dévoilement de la plaque du CHU de Rennes « Hôpital ambassadeur du don d’organes ».

### De 17h30 à 18h30

Signature de la charte ambassadeurs don d’organes par les représentants des institutions signataires et partage de témoignages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-22T16:45:00.000+02:00

Fin : 2026-06-22T18:30:00.000+02:00

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direction.communication@chu-rennes.fr

CHU de Rennes 2 Rue Henri le Guilloux, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35033 Ille-et-Vilaine



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