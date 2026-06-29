Journée nationale des pays et des moulins ville de Dole Dole samedi 4 juillet 2026.

Dole

Journée nationale des pays et des moulins

ville de Dole Centre-ville Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Sur le thème Tours et détours , arpentez les treiges et les passages discrets de la ville pour plonger dans l’histoire du travail et des savoir-faire de celles et ceux qui nous ont précédés. .

ville de Dole Centre-ville Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté justine.goujon@grand-dole.fr

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English : Journée nationale des pays et des moulins

L’événement Journée nationale des pays et des moulins Dole a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE