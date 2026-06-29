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Journée nationale des pays et des moulins ville de Dole Dole

Journée nationale des pays et des moulins ville de Dole Dole

Journée nationale des pays et des moulins ville de Dole Dole samedi 4 juillet 2026.

Lieu
ville de Dole
Adresse
Centre-ville
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Dole

Journée nationale des pays et des moulins

ville de Dole Centre-ville Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Sur le thème Tours et détours , arpentez les treiges et les passages discrets de la ville pour plonger dans l’histoire du travail et des savoir-faire de celles et ceux qui nous ont précédés.   .

ville de Dole Centre-ville Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté   justine.goujon@grand-dole.fr

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English : Journée nationale des pays et des moulins

L’événement Journée nationale des pays et des moulins Dole a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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