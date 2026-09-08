Journée nationale d’Hommage aux Morts pour la France, Jardin Anglès, Draguignan

Informations pratiques

Journée nationale d’Hommage aux Morts pour la France Samedi 5 décembre, 11h00 Jardin Anglès Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

Jardin Anglès boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin situé à proximité du centre-ville avec bancs et bassin. Monument aux morts de la Guerre de 1914-1918.

Journée nationale d’Hommage aux Morts pour la France