AGENDA · Draguignan
Journée nationale d’Hommage aux Morts pour la France, Jardin Anglès, Draguignan
samedi 5 décembre 2026 · Jardin Anglès · Draguignan
Informations pratiques
Journée nationale d’Hommage aux Morts pour la France Samedi 5 décembre, 11h00 Jardin Anglès Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Jardin Anglès boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin situé à proximité du centre-ville avec bancs et bassin. Monument aux morts de la Guerre de 1914-1918.
Journée nationale d’Hommage aux Morts pour la France
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