Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, Square du 91è RI, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie Samedi 5 décembre, 10h30 Square du 91è RI Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:00:00+01:00

Square du 91è RI avenue Léon Bourgeois 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie