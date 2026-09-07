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AGENDA · Charleville-Mézières

Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, Square du 91è RI, Charleville-Mézières

samedi 5 décembre 2026 · Square du 91è RI · Charleville-Mézières

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Square du 91è RI
Adresse
avenue Léon Bourgeois 08000 Charleville-Mézières
Ville
08000 Charleville-Mézières
Département
Ardennes

Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie Samedi 5 décembre, 10h30 Square du 91è RI Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:00:00+01:00

Square du 91è RI avenue Léon Bourgeois 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

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