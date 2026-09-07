Journée Patchwork, Tiers-lieu Culturel le Moulin, Roques
samedi 3 octobre 2026 · Tiers-lieu Culturel le Moulin · Roques
Informations pratiques
Journée Patchwork Samedi 3 octobre, 10h00 Tiers-lieu Culturel le Moulin Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Expositions, ateliers, séances de dédicaces, conférences. Avec la présence de Joëlle Loeuille, autrice, la librairie « L’île en papier » et la délégation de Haute Garonne de l’association France patchwork.
Gratuit
Salle des fêtes
Vente de tickets de tombola – tirage au sort le 17 octobre
Tiers-lieu Culturel le Moulin 14 avenue de la Gare 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie
Biblis en folie 2026
©ville de roques
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